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27 травня 2025, 05:50

До 1500 за черешню: в Україні популярна ягода шокувала "астрономічними" цінниками

27 травня 2025, 05:50
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В Україні з'явилась перша черешня в магазинах. От тільки вартість не радує покупців

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

В Україні на полицях магазинів з'явилась черешня, і ціни "космічні". В деяких випадках вартість може становити 1400-1500 гривень за кілограм.

Наприклад, у Рівному помітили упаковку, в якій лише 11 ягід. Вартість становить 162 гривні 76 копійок. При цьому вага упаковки 168 грамів.

Одна з продавчинь розповіла журналістам, що це нормальна ціна на старті, оскільки це перша черешня.

Експерти зазначили, що такі космічні ціни на черешню можуть бути максимум місяць. Адже потім з'явиться закарпатська ягода. Вона може коштувати навіть 100-300 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше в Україні подешевшала ріпчаста цибуля. Тепер українські фермери почали відвантажувати ріпчасту цибулю по 16-26 гривень за кілограм. Лише за тиждень "цінники" зменшились в середньому на 12%.

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