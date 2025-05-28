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Первые цены на черешню в Украине стали для многих шоком. Однако теперь стоимость начинает стабилизироваться

Об этомсообщает AgroTimes, передает RegioNews.

Еще недавно сообщалось о "космических" ценах на черешню в украинских магазинах. В некоторых случаях стоимость составляла 1400-1500 гривен за килограмм.Теперь специалисты уже говорят о понижении цены.

Если день назад средняя стоимость была 200 гривен, то теперь средняя цена составляет 150 гривен за килограмм. То есть постепенно ягода почитает стабилизироваться в стоимости.

Эксперты объяснили высокий уровень цен тем, что были заморозки во время цветения косточковых. Такая погода задержала созревание фруктов на три недели.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании яблок. В мае средний показатель уже на уровне 52,99 гривны за килограмм. В мае прошлого года средняя цена составила 26,61 грн. То есть это подорожание примерно на 100% за год.