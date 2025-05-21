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На полицях магазину закінчуються імпортні ягоди. Тепер буде надходити український врожай, але його ціна за рік змінилась

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Ринкова ціна на ягоди в Україні вже приблизно на 35% вища, аніж минулого року. Фахівці супермаркетів "ЕКО-маркет" розповіли, що на полицях магазинів уже майже закінчились імпортні ягоди. При цьому з'являється український урожай. Однак суттєвого зниження цін не очікується. Це буде можливо лише в пікові моменти збору, якщо пропозиція короткочасно перевищить попит.

Експерти зазначили, що вже постраждала рання лохина. Причиною стали заморозки. Тому ці ягоди варто очікувати лише в липні.

Нагадаємо, раніше голова Всесвітньої Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що весняні заморозки завдали збитків плодовим деревам в Україні, особливо абрикосам і персикам. За його словами, ми можемо втратити 70-80% персиків та абрикосів цьогоріч.