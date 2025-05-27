У ВМС розповіли, скільки у морі ракет типу "Калібр"
Сьогодні вранці, 27 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден,із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна.
Нагадаємо, вночі, 26 травня, під час чергової повітряної атаки Росії військові моряки збили сім ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".
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