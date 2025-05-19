На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення

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В Одеській області моряки виявили морську міну. Її знищили методом дистанційного підриву

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Одним з підрозділів ВМС ЗС України знищено чергову ворожу міну, яку хвилями віднесло до Одеського узбережжя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі у Чорному морі зберігається активна мінна небезпека. Місця відпочинку поблизу моря можуть бути небезпечними для життя та здоров'я мешканців та гостей Одеської області.

Нагадаємо, у Полтаві біля парку в черевику містяни знайшли бойову гранату.