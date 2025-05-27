В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"

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Сегодня утром, 27 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 суден, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 2 судна.

Напомним, ночью, 26 мая, во время очередной воздушной атаки России военные моряки сбили семь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".