В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
Сегодня утром, 27 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 6 суден, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 2 судна.
Напомним, ночью, 26 мая, во время очередной воздушной атаки России военные моряки сбили семь вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".
ВМС показали, как уничтожили российские дроны-разведчикиВсе новости »
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