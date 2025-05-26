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26 травня 2025, 12:49

За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 окупантів

26 травня 2025, 12:49
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фото: ілюстративне
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У Держприкордонслужбі розповіли про результати бойової роботи прикордонників за тиждень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Упродовж тижня, з 19 по 25 травня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 178 загарбників, 210 поранили, ще 6 окупантів взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники підбили 2 танки, 1 САУ, 1 РСЗВ, 2 ББА та 126 транспортних засобів ворога, 5 одиниць інженерної техніки, 6 маломірних плавзасобів. Зруйнували 3 мости і переправи ворога. Знищили 12 гармат, 1 міномет, 1 гранатомет, 72 засоби зв’язку і відеоспостереження, 3 комплекси відеоспостереження, 4 засоби РЕБ (РЕР).

Крім того, було ліквідовано 446 укриттів та позицій особового складу окупантів, 13 складів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном.

Також військовослужбовці Держприкордонслужби приземлили 418 ворожих БпЛА (у т.ч. 61 типу "Shahed-136/131").

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 травня, Сили оборони України знищили 1 000 російських загарбників.

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