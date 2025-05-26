Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 26 травня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби, 25 травня, Сили оборони України знищили 1 000 російських загарбників, 53 крилаті ракети, чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артсистему, одну РСЗВ та два засоби ППО, 264 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 92 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 981 тисячу солдат.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня ППО збила 9 російських крилатих ракет і знешкодила 288 ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.