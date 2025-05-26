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26 травня 2025, 06:50

Нідерланди передадуть Україні останній із 24 обіцяних F-16

26 травня 2025, 06:50
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ілюстративне фото: ВВС
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Сьогодні, 26 травня, Нідерланди відправлять Україні останній із 24 обіцяних винищувачів F-16

Про це повідомив міністр оборони Королівства Нідерланди Рубен Брекельманс, передає RegioNews.

"Це означає, що всі 24 F-16 незабаром будуть в Україні", – зазначив міністр.

Заява пролунала на тлі чергових російських авіаударів по Україні, які напередодні призвели до загибелі щонайменше 12 осіб. Брекельманс підкреслив важливість посилення тиску на Росію та максимальної підтримки України.

Він додав, що Нідерланди не лише передають Україні літаки, але й забезпечують підготовку українських пілотів і техніків, а також діляться військовими доктринами для інтеграції ЗСУ до стандартів НАТО.

Як відомо, перші F-16 прибули до України в жовтні 2024 року.

Нагадаємо, під час відбиття російської атаки ЗСУ втратили винищувач F-16, пілот катапультувався.

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