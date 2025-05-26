фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Оператори FPV-дронів знищили два укриття окупантів на Курському напрямку. Згодом прикордонники виявили стартову позицію російських БпЛА – саме в момент, коли ті здійснювали посадку. Менше ніж за мить туди вже вирушили наші FPV. В результаті – ворожа точка запуску знищена", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці ГУР розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.