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26 травня 2025, 06:11

Українські бійці знищили укриття росіян і точку запуску БпЛА на Курщині

26 травня 2025, 06:11
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фото: ДПСУ
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Бійці підрозділу "Сталевий кордон" у складі Сил оборони продовжують ефективно нищити російських окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Оператори FPV-дронів знищили два укриття окупантів на Курському напрямку. Згодом прикордонники виявили стартову позицію російських БпЛА – саме в момент, коли ті здійснювали посадку. Менше ніж за мить туди вже вирушили наші FPV. В результаті – ворожа точка запуску знищена", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці ГУР розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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