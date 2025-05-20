Нове опитування показало, скільки українців довіряють Зеленському

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМІС.

Нове опитування показало, що 74% українців досі довіряють Володимиру Зеленському.

Крім Зеленського єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри – Притула. Йому довіряють 50%, не довіряють – 38% (баланс довіри-недовіри – +12%). Досить високі показники довіри (хоча й уже із негативним балансом) має Кличко, якому довіряють 43%, не довіряють – 47% (баланс – -4%).

Далі за показниками довіри йдуть Гончаренко (27% довіряють, 41% не довіряють, баланс -14%; проте в його випадку 25% не знають, хто це), Разумков (27% довіряють, 32% не довіряють, баланс -5%; у його випадку також багато хто не знає, хто він – 34%), Порошенко (25% довіряють, 70% не довіряють, баланс -45%). Тимошенко довіряють 14%, не довіряють – 80% (баланс – -66%).

"Найменше українців довіряють Арестовичу (7% довіряють, 79% не довіряють, баланс -72%), Бойку (7% довіряють, 72% не довіряють, баланс -65%), Мураєву (6% довіряють, 47% не довіряють, баланс -41%; проте в його випадку 43% не знають, хто це)", - йдеться у повідомленні.

Учасниками опитування стали 1010 респондентів.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував переговори РФ та України в Туреччині.