Наслідки атаки на Хмельниччину: пошкоджені чотири підприємства та 18 будинків
В ніч на 26 травня російські війська знову атакували Хмельницьку область
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
"Їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач", – йдеться у повідомленні.
На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.
Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби – триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо, в ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, п'ятеро отримали поранення. Пошкоджена житлова та соціальна інфраструктура.
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