Новый опрос показал, сколько украинцев верят в победу в войне

фото: иллюстративное

Абсолютное большинство украинцев верят в победу в войне с РФ

Об этом в интервью сообщил директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, передает RegioNews.

По словам эксперта, оптимизм среди украинцев никуда не девался. Большинство наших сограждан до сих пор верят в победу.

"Абсолютное большинство украинцев: а) верят в победу; б) надеются на наше будущее и, конечно, они хотят жить в обновленной Украине", - говорится в сообщении.

Только каждый десятый украинец не верит в победу Украины над Россией.

Напомним, недавний опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому.