У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
Станом на ранок понеділка, 26 травня, жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп –до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ одразу декілька моделей спеціалізованих човнів вітчизняного виробництва.
ВМС показали, як знищили російські дрони-розвідникиВсі новини »
23 травня 2025, 06:30Дрони СБУ знищили російську РЛС та обладнання на газовидобувних платформах у Чорному морі
19 травня 2025, 12:20На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення
19 травня 2025, 06:10
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона
26 травня 2025, 07:39Ворог другу ніч поспіль атакує Хмельниччину: є пошкодження
26 травня 2025, 07:22Артобстріл на Сумщині: загинув місцевий житель, ще один поранений
26 травня 2025, 07:03Російський снаряд знищив будинок у Запорізькому районі: є постраждалі
26 травня 2025, 06:55Нідерланди передадуть Україні останній із 24 обіцяних F-16
26 травня 2025, 06:50Удар по Миколаєву: з-під завалів деблокували тіло жінки
26 травня 2025, 06:35Українські бійці знищили укриття росіян і точку запуску БпЛА на Курщині
26 травня 2025, 06:11На Черкащині автівка врізалась в дерево: загинула 16-річна дівчина
26 травня 2025, 01:45На Чернігівщині в парку пролунав вибух: що відомо
26 травня 2025, 01:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися