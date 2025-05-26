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26 травня 2025, 07:14

У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

26 травня 2025, 07:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок понеділка, 26 травня, жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп –до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ одразу декілька моделей спеціалізованих човнів вітчизняного виробництва.

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