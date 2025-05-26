В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей

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По состоянию на утро понедельника, 26 мая, ни один российский ракетоноситель в Черном не зафиксирован. В Азовском море вражеские корабли также отсутствуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 10 суден, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 4 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ сразу несколько моделей специализированных лодок отечественного производства.