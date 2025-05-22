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22 травня 2025, 14:59

На Львівщині група чоловіків жорстоко побила ветерана війни, який служить у ТЦК

22 травня 2025, 14:59
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фото: з відкритих джерел
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В середу, 21 травня, у місті Новий Розділ група чоловіків жорстоко побила добровольця і ветерана війни Нестора Дидика, який наразі служить в ТЦК

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, інформує RegioNews.

Інцидент стався 21 травня близько 23:00 під час виконання ним службових обов’язків із оповіщення військовозобов’язаних.

"На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Постраждалого старшого солдата госпіталізували із гематомами на обличчі та переломом ребер. Остаточний діагноз уточнюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 ККУ (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Повідомляється, що Нестор Дидик – учасник Революції Гідності, з 2022 року служив добровольцем у лавах 103-ї окремої бригади ТрО, брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров’я переведений до територіального центру комплектування. У ТЦК зазначили, що сьогодні його життю загрожують "не ворожі кулі, а кулаки своїх".

Нагадаємо, у Луцьку в приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП військовозобов'язаний напав на бійця роти охорони.

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