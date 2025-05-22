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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У ворожих Telegram-каналах, а також у різних ЗМІ сталась з'являтися інформація про злам камер відеоспостереження в країнах НАТО з метою відстеження постачання зброї в Україну з посиланням на статтю The Guardian. Проте ця інформація в результаті виявилась неправдивою.

Фахівці ЦПД уточнили інформацію у Державної прикордонної служби. З'ясувалось, що насправді не фіксувалось жодного проникнення чи втручання в системи відеоспостереження Держприкордонслужби. Зокрема, на пунктах пропуску та "зелених" ділянках.

Нагадаємо, раніше дійсно у ЗМІ з'являлась інформація про те, що Велика Британія звинувачує російських хакерів у зламах. Говорилось про нібито злам камер спостереження на кордонах з країнами НАТО, щоб стежити за поставками допомоги України. Зазначалось, що ця кампанія нібито велась з 2022 року.