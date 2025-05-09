Фейкова розсилка від імені "Української правди": редакцію могли зламати

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Сьогодні, 9 травня, користувачі почали масово повідомляти про підозрілу електронну розсилку від імені видання "Українська правда"

Як повідомляє RegioNews, у листах російською мовою надсилається привітання з так званим "Днем Победы".

У тексті, розісланому на електронні адреси читачів, йдеться про "нелегітимний режим", "спільну перемогу в Великій Вітчизняній війні" та спроби "переписати історію".

Стиль і зміст повідомлення повністю відповідає наративам російської інформаційної війни, спрямованої на спотворення історичної пам'яті та дестабілізацію українського інфопростору.

Згідно з листом, як відправника вказано редакцію "Української правди" — авторитетного українського ЗМІ. У тексті також згадується офіс у Києві, що додає фальшивій розсилці правдоподібності.

На момент публікації редакція офіційно не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах стали поширювати новий фейк про ТЦК. На відео нібито двоє працівників ТЦК опускають жінку в колодязь, яка захищала свого чоловіка. Проте насправді це постановочне відео російської пропаганди.