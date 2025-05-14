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14 травня 2025, 17:25

Закопали продавчиню за поганий алкоголь: росіяни розповсюджують безглуздий фейк про ЗСУ

14 травня 2025, 17:25
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Ілюстративне фото
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Росіяни розповсюджують новий фейк про українську армію. На цей раз вони зняли відео про "розправу" над продавчинею

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У соцмережах розповсюджують відео, де нібито українські військові "розправились" з продавчинею. Росіяни пишуть, що українські військові купили алкоголь, померли від отруєння, а їхні побратими — стратили й поховали продавчиню. Проте відео дуже сумнівне.

По-перше, немає даних про джерело, час і місце події. Крім того, особи в кадрі не мають чітких розпізнавальних знаків, що унеможливлює ідентифікацію їхньої належності до ЗСУ.

Пропагандисти кажуть про страту, але на відео немає звуків стрільби та видимих слідів крові. Це все вказує, що це відео — постановка. Експерти зауважили, що росіяни часто використовують такий прийом для створення провокаційного контенту.

Нагадаємо, раніше росіяни розповсюдили відеофейк, де нібито ТЦК опускають жінку в колодязь. За версією пропагандистів, так її покарали, бо вона захищала свого чоловіка. Проте у всіх на відео характерний російський акцент.

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