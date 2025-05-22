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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Во вражеских Telegram-каналах, а также в различных СМИ, появилась информация об изломе камер видеонаблюдения в странах НАТО с целью отслеживания поставок оружия в Украину со ссылкой на статью The Guardian. Однако эта информация в результате оказалась ложной.

Специалисты ЦПД уточнили информацию у Государственной пограничной службы. Выяснилось, что на самом деле не фиксировалось ни одного проникновения или вмешательства в системы видеонаблюдения Госпогранслужбы. В частности, на пунктах пропуска и "зеленых" участках.

Напомним, ранее действительно в СМИ появлялась информация, что Великобритания обвиняет российских хакеров в изломах. Говорилось о якобы изломе камер наблюдения на границах со странами НАТО, чтобы следить за поставками помощи Украины. Отмечалось, что эта кампания якобы проводилась с 2022 года.