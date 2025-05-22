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Британські розвідники з партнерами викрили російських хакерів, які почали кампанію проти України та країн Європи. Це тривало ще з 2022 року

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на британські спецслужби та партнерів, передає RegioNews.

Велика Британія звинувачує російських хакерів у зламі камер на кордоні України та країн Європи. Зазначається, що мета ГРУ — стежити за поставками допомоги.

За даними ЗМІ, російська розвідка зламала близько 10 тисяч камер відеоспостереження на прикордонних переходах і залізничних станціях в Україні, Румунії, Польщі, Угорщині та Словаччині.

Ця кампанія велась ще з 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення. Хакери розсилали фішингові листи, а також викрадали паролі для доступу. Крім того, росіяни намагались отримати інформацію про логістику. Наприклад, розклад поїздів.

Нагадаємо, що нещодавно в Національному центрі з кібербезпеки Великої Британії повідомляли, що ці російські атаки також були на організації, які залучені в координації, транспортуванні та наданні підтримки Україні. Зокрема, йдеться про країни-НАТО. Крім того, NCSC вже склав план захисту та поділився ним із союзниками зі Сполучених Штатів, Німеччини, Чеської Республіки, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів.