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19 травня 2025, 17:30

ТЦК побили чоловіка в Одесі: у ЦПД розвіяли черговий фейк

19 травня 2025, 17:30
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Фото: скрін
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У соцмережах стали розповсюджувати відео, де на вулиці в Одесі лежить чоловік, якого нібито побили ТЦК. Проте насправді все виявилось не так

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У Telegram-каналах розповсюджують відео, де чоловік лежить посеред дороги на вулиці Незалежності в Одесі. У соцмережах стверджують, що його нібито побили поліцейські та ТЦК.

Фахівці уточнили інформацію в поліцейських, які спілкувались з цим чоловіком. Як виявилось, у нього діагностували епілепсію. Чоловік вживав алкоголь, а потім впав на землю. Згодом його знайшла жінка, яка й викликала бригаду швидкої допомоги.

"Отже, інформація про його побиття працівниками УПП і ТЦК та СП — не відповідає дійсності", - пояснили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше попереджали про фейкові повідомлення про виплати "дітям війни", які треба терміново оформлювати. Насправді таких виплат не існує. Шахраї розповсюджують ці повідомлення для того, щоб отримати особисті дані людей.

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