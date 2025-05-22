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22 травня 2025, 07:53

У Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 22 травня 2025 року

22 травня 2025, 07:53
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фото: ілюстративне
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Протягом доби українські військові знищили декілька танків та броньованих машин ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 977650 (+870) осіб,
  • танків ‒ 10839 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28122 (+32) од,
  • РСЗВ – 1388 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).

Нагадаємо, ВМС України розповіли про ситуацію з кораблями РФ.

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