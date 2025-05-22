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22 травня 2025, 07:06

ВМС України розповіли про ситуацію з кораблями РФ

22 травня 2025, 07:06
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Сьогодні вранці, 22 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00 відомо:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

Нагадаємо, в Україні з'явився новий тип морських безпілотників "дрононосець". Ними атакують цілі у Криму.

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кораблі ВМС РФ Азовське море ВМС України Чорне море Середземне море
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