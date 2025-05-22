В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 22 мая 2025 года
В течение суток украинские военные уничтожили несколько танков и бронированных машин врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 977650 (+870) человек,
- танков ‒ 10839 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22574 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 28122 (+32) ед,
- РСЗО – 1388 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99) ед,
- специальная техника – 3895 (+0).
Напомним, ВМС Украины рассказал о ситуации с кораблями РФ.
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