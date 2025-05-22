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22 травня 2025, 06:51

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено вісім будинків, є постраждалі

22 травня 2025, 06:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 22 травня російська армія завдала ракетного удару по Харкову

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків.

Двоє людей отримали гостру стресову реакцію — їм надається медична допомога.

Рятувальники продовжують обстеження місця удару та ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, в середу, 21 травня, російські військові обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Постраждали дві жінки 70 та 66 років.

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