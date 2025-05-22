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22 травня 2025, 03:10

Зенітники збили на Півдні ворожий дрон-розвідник: відео

22 травня 2025, 03:10
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скріншот із відео
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Днями Сили оборони знищили на Півдні України російський дрон-розвідник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сили оборони Півдня України.

"Захисники неба 38 зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника постійно на захисті України", – прокоментували збиття у Силах оборони.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня армія РФ запустила по Україні 76 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 63 ворожі БпЛА.

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