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В Україні за останній тиждень суттєво подешевшала капуста нового врожаю. "Цінники" зменшились на приблизно 37%

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

На українському ринку фіксують зниження цін на ранню білоголову капусту. Експерти пояснюють це тим, що є сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, але при цьому — попит на цю продукцію невисокий.

Станом на 15 травня капуста нового врожаю пропонується до продажу в межах 30-40 гривень за кілограм. Це на 37% дешевше, аніж наприкінці минулого тижня.

Водночас попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні наразі надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, якщо порівнювати з минулим роком. Причина — досить холодна весна.

Нагадаємо, раніше повідомляли про подорожчання цибулі. Експерти пояснюють це тим, що є скорочення пропозиції, коли торгівельна активність прискорилась. Зараз фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 гривень за кілограм.