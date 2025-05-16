13:17  15 травня
Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше
12:59  15 травня
На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню
10:03  15 травня
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
UA | RU
UA | RU
16 травня 2025, 00:50

В Україні змінились ціни на ранню капусту: чому фермери змушені "скидати"

16 травня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні за останній тиждень суттєво подешевшала капуста нового врожаю. "Цінники" зменшились на приблизно 37%

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

На українському ринку фіксують зниження цін на ранню білоголову капусту. Експерти пояснюють це тим, що є сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, але при цьому — попит на цю продукцію невисокий.

Станом на 15 травня капуста нового врожаю пропонується до продажу в межах 30-40 гривень за кілограм. Це на 37% дешевше, аніж наприкінці минулого тижня.

Водночас попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні наразі надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, якщо порівнювати з минулим роком. Причина — досить холодна весна.

Нагадаємо, раніше повідомляли про подорожчання цибулі. Експерти пояснюють це тим, що є скорочення пропозиції, коли торгівельна активність прискорилась. Зараз фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни
Український борщ подорожчав: скільки тепер коштує приготувати популярну страву
15 травня 2025, 03:50
В Україні значно подорожчали сигарети: скільки тепер доведеться платити за шкідливу звичку
15 травня 2025, 02:55
Українська молода картопля "б'є" по цінах імпорту: експерт пояснив, чому
09 травня 2025, 03:25
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
На Хмельниччині зіткнулися легковик і мотоблок: загинув водій
16 травня 2025, 01:35
Хотів уникнути покарання: на Дніпропетровщині чоловік, який проходить по справі за дитяче порно, дав хабар слідчій
15 травня 2025, 23:55
Відмовився служити навіть в тилу: на Тернопільщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
15 травня 2025, 23:25
На Прикарпатті засудили групу наркоторговців: канабіс вирощували "оптом"
15 травня 2025, 22:55
Призвали на службу чоловіка, який мав право на відстрочку: на Рівненщині суд розглянув дії ТЦК
15 травня 2025, 22:40
У Києві сталась смертельна ДТП: обидва водії не вижили
15 травня 2025, 22:25
На Вінниччині 20-річний мотоцикліст збив велосипедиста
15 травня 2025, 22:05
Розкидала квіти та фотографії загиблих захисників: у Києві жінка влаштувала хаос на Алеї Героїв
15 травня 2025, 21:45
Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині
15 травня 2025, 21:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »