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На полках магазина заканчиваются импортные ягоды. Теперь будет поступать украинский урожай, но его цена за год изменилась

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Рыночная цена на ягоды в Украине уже примерно на 35% выше, чем в прошлом году. Специалисты супермаркетов "ЭКО-Маркет" рассказали, что на полках магазинов уже почти закончились импортные ягоды. При этом возникает украинский урожай. Однако существенного понижения цен не ожидается. Это возможно только в пиковые моменты сбора, если предложение кратковременно превысит спрос.

Эксперты отметили, что уже пострадала ранняя голубика. Причиной стали заморозки. Поэтому эти ягоды следует ожидать только в июле.

Напомним, ранее глава Всемирного Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, что весенние заморозки нанесли ущерб плодовым деревьям в Украине, особенно абрикосам и персикам. По его словам, мы можем потерять 70-80% персиков и абрикосов в этом году.