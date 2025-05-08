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08 травня 2025, 02:30

В Україні очікують дефіцит персиків та абрикос - експерти називали причини

08 травня 2025, 02:30
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В Україні очікують втрату 70-80% врожаю абрикосів та персиків. Також можуть бути проблеми з вишнями та черешнями

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Сильне похолодання в Україні збіглося з періодом цвітіння, і це призвело до значних втрат урожаю. Це завдало збитків плодовим деревам в Україні, особливо абрикосам і персикам.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, основний удар припав на абрикоси, персики, черешні та вишні. Особливо на Буковині та Вінниччині, де заморозки повністю співпали з фазою цвітіння дерев, спричинивши вимерзання до 100% цвіту деяких садів.

Експерт пояснив, що квітневі морози зачепили багато областей, а похолодання не обмежилися лише початком місяця і відновилися також у травні. За його словами, ми можемо втратити 70-80% персиків та абрикосів.

Нагадаємо, раніше президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що в Україні може статися дефіцит полуниці. Через це в першій половині травня ціна ягоди точно не впаде — ціни будуть триматися високими.

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