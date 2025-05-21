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21 травня 2025, 15:57

У червні в "Дії" з'явиться ШІ-асистент: які функції виконуватиме

21 травня 2025, 15:57
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фото: з відкритих джерел
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Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск ШІ-асистента на порталі "Дія". Бета-версія нової технології з'явиться вже у червні 2025 року

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ШІ-асистент допоможе користувачам швидко отримувати державні послуги, шукати відповіді на питання щодо документів, послуг та знаходити найближчі ЦНАПи.

У перспективі технологія дозволить не лише надсилати довідки, а й повністю оформлювати послуги, а також спілкуватися з порталом голосом. Користувачі зможуть описувати життєві ситуації, а ШІ підкаже, яка послуга їм потрібна.

Пілотний запуск у форматі бета-тестування дозволить отримати перші відгуки та вдосконалити сервіс перед повноцінним запуском.

Нагадаємо, невдовзі в застосунку "Дія" стане доступною нова цифрова послуга — заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта).

Раніше в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку з'явиться 10 нових послуг.

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