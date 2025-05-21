В июне в "Дие" появится ИИ-ассистент: какие функции будет выполнять

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Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск ИИ-ассистента на портале "Дия". Бета-версия новой технологии появится в июне 2025 года

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, ИИ-ассистент поможет пользователям быстро получать государственные услуги, искать ответы на вопросы документов, услуг и находить ближайшие ЦНАПы.

В перспективе технология позволит не только отправлять справки, но полностью оформлять услуги, а также общаться с порталом голосом. Пользователи могут описывать жизненные ситуации, а ИИ подскажет, какая услуга им нужна.

Пилотный запуск в бета-тестировании позволит получить первые отзывы и усовершенствовать сервис перед полноценным запуском.

Напомним, вскоре в приложении "Дия" станет доступна новая цифровая услуга — замена свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).

Ранее в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении появится 10 новых услуг.