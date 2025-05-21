В июне в "Дие" появится ИИ-ассистент: какие функции будет выполнять
Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск ИИ-ассистента на портале "Дия". Бета-версия новой технологии появится в июне 2025 года
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.
По его словам, ИИ-ассистент поможет пользователям быстро получать государственные услуги, искать ответы на вопросы документов, услуг и находить ближайшие ЦНАПы.
В перспективе технология позволит не только отправлять справки, но полностью оформлять услуги, а также общаться с порталом голосом. Пользователи могут описывать жизненные ситуации, а ИИ подскажет, какая услуга им нужна.
Пилотный запуск в бета-тестировании позволит получить первые отзывы и усовершенствовать сервис перед полноценным запуском.
Напомним, вскоре в приложении "Дия" станет доступна новая цифровая услуга — замена свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).
Ранее в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении появится 10 новых услуг.