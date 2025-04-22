У "Дії" запускають заміну техпаспорта онлайн: стартує тестування

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, послуга буде корисною для тих, хто втратив або пошкодив техпаспорт, змінив особисті дані чи номерний знак. Усе можна буде оформити онлайн — "за кілька кліків".

Команда Мінцифри запрошує автовласників до участі в бета-тестуванні. Долучитися можуть повнолітні користувачі, які мають техпаспорт, біометричний документ у "Дії", а також верифіковану картку платника податків.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.

Раніше в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку з'явиться 10 нових послуг.