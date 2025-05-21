ЗСУ атакували важливий завод РФ, що постачає продукцію для виробництва літаків і ракет
У ніч на 21 травня Сили оборони України уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів у Орловській області Росії. На підприємстві виникла пожежа
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється", — йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що це одне з провідних підприємств РФ у галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв та компонентів. Так, завод постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ, пов'язаних з виробництвом літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".
Також відомо, що Болхівський завод перебуває під міжнародними санкціями, однак щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів. На ньому працюють близько 700 осіб.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.