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20 травня 2025, 21:50

Бригада "Помста" знищила російську бронетехніку під Куп’янськом

20 травня 2025, 21:50
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фото: ДПСУ
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Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили та пошкодили бронетехніку російських окупантів на Куп’янському напрямку

Кадри ураження техніки загарбників оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що захисники знищили дві БМП, пошкодили танк та уразили 20 одиниць автомобільної техніки.

"Бойова робота триває — втрати ворога зростають. Бригада "Помста" — надійний щит кордону та частина Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині.

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прикордонники окупанти втрати росіян Купʼянський напрямок бронетехніка підрозділ Фенікс бригада Помста
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