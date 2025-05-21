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21 травня 2025, 12:00

За добу Сили оборони ліквідували майже 1000 росіян, — Генштаб

21 травня 2025, 12:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 20 травня, Сили оборони України знищили 980 російських загарбників, танк, дві ББМ, 23 артсистеми, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 76 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 976 тисяч солдат.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.

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