За добу Сили оборони ліквідували майже 1000 росіян, — Генштаб
Протягом минулої доби, 20 травня, Сили оборони України знищили 980 російських загарбників, танк, дві ББМ, 23 артсистеми, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 76 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 976 тисяч солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.
Комбат 47-ї бригади пояснив, чому публічно розкритикував військове командування ЗСУВсі новини »
21 травня 2025, 10:20Трагедія на Сумщині: під час ракетного удару загинуло 6 нацгвардійців
21 травня 2025, 08:44Дрифт року під Куп'янськом: водій ГУР евакуював із поля бою підбитий броньовик
21 травня 2025, 07:10
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Франція передасть Україні роботизовані системи розмінування
21 травня 2025, 12:46На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
21 травня 2025, 12:40Окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
21 травня 2025, 12:35В Одесі судитимуть лікаря, який вимагав 600 доларів у чоловіка з інвалідністю
21 травня 2025, 12:28У Херсоні через дронову атаку постраждав чоловік
21 травня 2025, 12:27Застілля зі смертельним фіналом: на Рівненщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство
21 травня 2025, 12:23На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн
21 травня 2025, 12:16На Тернопільщині школяр на мотоциклі в’їхав у кросовер
21 травня 2025, 12:09Жителька Тернопільщини перевела шахраю майже 65 тис. грн
21 травня 2025, 11:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна