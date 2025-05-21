ВСУ атаковали важный завод РФ, снабжающий продукцию для производства самолетов и ракет

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 мая Силы обороны Украины поразили Болховский завод полупроводниковых устройств в Орловской области России. На предприятии возник пожар

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Подтверждены достижения района целыми десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что это одно из ведущих предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Так, завод поставляет продукцию в не менее 19 предприятий военно-промышленного комплекса РФ, связанных с производством самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

Также известно, что Болховский завод находится под международными санкциями, однако ежегодно он производит около 3 миллионов приборов. На нем работают около 700 человек.

Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла 185 тысяч солдат.