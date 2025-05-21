Вночі ППО приземлила понад 60 російських "шахедів" та дронів-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 травня армія РФ запустила по Україні 76 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 63 ворожі БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Орел, Брянськ — РФ.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали п'ятеро людей. Уламки ворожого дрона впали на будинок, в якому мешкає сім'я з трьома дітьми.