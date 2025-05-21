Ночью ПВО приземлила более 60 российских "шахедов" и дронов-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 мая армия РФ запустила по Украине 76 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 63 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил дроны по направлениям — Курск, Орел, Брянск — РФ.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 63 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно потерянные/подавленные РЭБ (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали пять человек. Обломки вражеского дрона упали на дом, в котором проживает семья с тремя детьми.