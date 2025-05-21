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21 травня 2025, 07:07

У ВМС розповіли, скільки у морі ракет типу "Калібр"

21 травня 2025, 07:07
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу, 21 травня, станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному та Азовському морях не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили

  • до Чорного моря – 9 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у 2025 році російська армія втратила 185 тисяч солдат.

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