В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
В среду, 21 мая, по состоянию на 6:00 ни одного российского ракетоносителя в Черном и Азовском морях не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили
- к Черному морю – 9 суден, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 7 суден, из них 4 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в 2025 году российская армия потеряла 185 тысяч солдат.
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