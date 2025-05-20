Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ
Відомий український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі. Він заявив до стане частиною українського війська, однак подробиці поки що не розкрив
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на на інстаграм-сторінку Ектора.
Ектор Хіменес-Браво приїхав до військовослужбовців 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Він заявив, що більше не може сидіти вдома та зробив те, на що наважувався кілька років. Чоловік додав, що стане частиною ЗСУ.
Наразі Ектор тренується та вчиться стріляти. Хіменес-Браво наголосив, що українська армія – це вже не просто оборона, а технології, холодна витримка та сила.
Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув відомий ведучий Максим Неліпа.
Сили ППО знешкодили вночі 93 безпілотники: постраждали чотири регіониВсі новини »
20 травня 2025, 09:18Ще 1030 росіян: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога у війні
20 травня 2025, 07:38Військові за пів року подали 100 тисяч рапортів на зміну місця служби в "Армія+": скільки схвалили
19 травня 2025, 14:36
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Приходили по пенсію: на Одещині двоє молодиків побили 76-річну жінку
20 травня 2025, 11:59У Рівному юнак обікрав музичний магазин, щоб погасити кредит
20 травня 2025, 11:58Дипломатія в глухому куті: що означає вихід Трампа з перемовин
20 травня 2025, 11:28Місія МВФ у Києві: стартував новий етап перемовин
20 травня 2025, 11:28На Прикарпатті врятували чоловіка, який застряг з конем посеред річки Прут
20 травня 2025, 11:03Житель Тернопільщини хотів придбати авто, а втратив майже 130 тисяч гривень
20 травня 2025, 10:59На Харківщині СБУ затримала 17-річного агента російських спецслужб
20 травня 2025, 10:49На Сумщині прикордонники врятували поранених цивільних, яких атакував ворожий дрон
20 травня 2025, 10:45Ворог атакував Миколаївщину FPV-дронами та артилерією
20 травня 2025, 10:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна