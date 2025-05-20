Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ

фото з інстаграму шеф-кухаря

Відомий український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі. Він заявив до стане частиною українського війська, однак подробиці поки що не розкрив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на на інстаграм-сторінку Ектора.

Ектор Хіменес-Браво приїхав до військовослужбовців 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Він заявив, що більше не може сидіти вдома та зробив те, на що наважувався кілька років. Чоловік додав, що стане частиною ЗСУ.

Наразі Ектор тренується та вчиться стріляти. Хіменес-Браво наголосив, що українська армія – це вже не просто оборона, а технології, холодна витримка та сила.

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