Силы обороны получили новые дроны на оптоволокне Хищник REBOFF

фото: Министерство обороны Украины

Компания 3DTech — первый украинский разработчик, успешно завершивший процедуру кодификации линейки оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов "Хищник REBOFF" в Минобороны. Эти дроны имеют катушки с оптоволокном протяженностью от 10 до 20 км, что позволяет эффективно их использовать в зависимости от потребностей боевых подразделений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что разработка украинских оптоволоконных БПАК началась в 2023 году. В ходе испытаний дроны успешно преодолевали водные препятствия и проходили над линиями электропередачи на скорости до 143 км/ч. В 2024 году первые тестовые партии попали в армию и продемонстрировали перспективность масштабирования этого технологического направления в войне с РФ.

Сегодня портфолио компании-производителя состоит из пяти оптоволоконных моделей, уже поставляемых в боевые бригады и эффективно применяемых операторами FPV-дронов.

Эти дроны с оптоволокном протяженностью от 10 до 20 км подходят для уничтожения бронированной техники, живой силы, вражеских орудий, минометов и систем РЭБ.

"Компания готовится к кодификации дронов с катушками на 25 и 30 км, что позволит улучшить способности сил обороны Украины и эффективно уничтожать технику и живую силу в тылу врага", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне "Громило Оптик".

Также Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины мобильные мастерские для ремонта дронов "Небосвод" отечественного производства.