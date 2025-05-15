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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Збройних сил України мобільні майстерні "Небокрай" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Небокрай" – тактична мобільна майстерня, призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотників коптерного типу", – йдеться у повідомленні.

Кожна майстерня облаштована у металевому контейнері, закріпленому на двомісному автомобільному причепі. Вона має автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування, вентиляції. Всередині облаштовані робочі місця для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами.

Базова модифікація майстерні ("Небокрай 00") облаштована лише найпростішими інструментами. До повної комплектації ("Небокрай 01") входить ширший спектр обладнання та спеціалізованих інструментів.

Зазначається, що майстерні "Небокрай" важать від 1,5 до 2,5 тонн. Контейнери можуть транспортувати навіть будь-які військові легкові тактичні автомобілі.

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