Нардеп заявил, что украинской армии не хватает более 400 миллиардов

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Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос") сообщил в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, ситуация один в один, как с прошлым годом, когда расходы на оборону в Бюджете уже значительно превышают запланированные.

"Я писал, что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 млрд. Так вот, я ошибся. Сумма необходимых изменений в бюджет-2025 будет как минимум вдвое больше: надо будет найти от 400-500 млрд грн. Ситуация один в один с прошлым годом, когда расходы на оборону в Бюджете уже значительно превышают запланированные", – написал нардеп.

Железняк добавил, что Кабмин будет инициировать соответствующие изменения в закон о госбюджете на 2025 год после завершения 8-го пересмотра ожидаемой в июне программы сотрудничества с МВФ.

Напомним, в Минобороны заявили, что нужно заканчивать войну с РФ.