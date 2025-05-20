Передавал секретные данные ФСБ: экс-заместителя СНБО будут судить за госизмену
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и трех сотрудников ФСБ Российской Федерации. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также государственную измену и шпионаж
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.
По информации из открытых источников, речь идет о Владимире Сивковиче.
По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник, находясь на территории РФ, добровольно согласился на негласное сотрудничество с представителями страны-агрессора.
Действуя под руководством ФСБ, он стал активным участником преступной организации, задачей которой было взрывать деятельность украинских правоохранительных органов.
Экс-чиновник регулярно получал внутреннюю информацию от бывшего руководителя Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым, который на тот момент был офицером по особым поручениям руководства СБУ. Полученные данные передавались представителям ФСБ для влияния на украинскую спецслужбу.
На данный момент отдельный обвинительный акт в отношении экс-руководителя крымского ГУ СБУ рассматривается в суде. Его обвиняют в государственной измене, участии в преступной организации, самовольном уходе с места службы и завладении оружием.
Напомним, Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя Шостки. Бывший депутат Шосткинского горсовета от Партии регионов сотрудничал с российскими спецслужбами.