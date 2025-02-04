Шпигував за військовими: на Сумщині ексдепутата судитимуть за держзраду

фото: Сумська обласна прокуратура

Сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Шостки. Його звинувачують у державній зраді

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, RegioNews.

Зазначається, що колишній депутат Шосткинської міськради від "Партії регіонів" співпрацював із російськими спецслужбами. Чоловік на власному авто об’їжджав місцевість, фіксував локації та напрям переміщення українських військових, які захищають прикордоння Сумщини.

Використовуючи псевдонім "Афанасий", ексдепутат за допомогою одного з месенджерів, відправляв отримані дані кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, в Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян.

Раніше ми повідомялли, що правоохоронці затримали адвоката з Дніпра. Він був російським коригувальником. Зокрема, він скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони.