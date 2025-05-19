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19 травня 2025, 11:50

Українські дрони завдали нищівних ударів по російських військах на Курщині

19 травня 2025, 11:50
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фото: ДПСУ
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Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують безжалісно нищити росіян на Курському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, днями українські дронарі уразили:

  • 18 місць укриття противника;
  • три ворожі вантажівки;
  • гармату 2А36 "Гіацинт-Б";
  • 10 ворожих піхотинців;
  • дві позиції злету і керування ворожими БпЛА;
  • дві телекомунікаційні вежі;
  • польовий склад із боєкомплектом.

"Там, де працює підрозділ РУБпАК "Прайм" — ворогу не сховатися, розплата настає миттєво!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські бійці показали, як атакували позиції росіян на Курщині.

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