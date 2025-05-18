Прикордонники збили на Сумщині ворожі безпілотники: відео
Минулої доби під час повітряних атак РФ прикордонники збили на Сумщині два ворожих безпілотних літальних апарати типу "Shahed-131/136"/"Герань-2" та три – типу "Гербера"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Окрім цього, захисникам кордону вдалося ліквідувати 1 БпЛА типу "привет-82", та 17 FPV-дронів, 10 з яких на оптоволокні", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 18 травня російська армія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів – 273.
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