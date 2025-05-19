Украинские дроны нанесли сокрушительные удары по российским войскам на Курщине
Пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают безжалостно уничтожать россиян на Курском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, на днях украинские дронщики поразили:
- 18 мест укрытия противника;
- три вражеских грузовика;
- пушку 2А36 "Гиацинт-Б";
- 10 вражеских пехотинцев;
- две позиции взлета и управления вражескими БпЛА;
- две телекоммуникационные башни;
- полевой склад с боекомплектом.
"Там, где работает подразделение РУБпАК "Прайм" - врагу не спрятаться, расплата наступает мгновенно!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские бойцы показали, как атаковали позиции россиян на Курщине.
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